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Депутат парламента Грузии призвал власти встретиться с коллегами из России

Симон Нозадзе отметил, что диалог с российскими властями ведут лишь представители грузинской оппозиции, а этого недостаточно

ТБИЛИСИ, 26 декабря. /ТАСС/. Депутат парламента Грузии, член фракции "Грузинская мечта - промышленники" Симон Нозадзе считает, что необходимо вести диалог с Россией. Он призвал власти начать искать возможности для этого.

"Моя позиция заключается в том, что мы должны искать пути диалога с Россией. Сегодня со стороны властей Грузии диалог с Россией очень ограничен. В основном он ведется в женевском формате и посредством встреч Абашидзе - Карасин. Я все равно думаю, что мы должны искать пути и наша власть должна встретиться с представителями властей России", - сказал Нозадзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии, комментируя заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что диалог с РФ следует вести по примеру "нормандского формата".

Парламентарий считает, что диалог с российскими властями ведут лишь представители грузинской оппозиции, а этого недостаточно. "Лидеры парламентских и непарламентских оппозиционных партий имеют связи с Россией, однако подобного формата недостаточно для решения проблем", - подчеркнул он.

24 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси мог бы вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата". По ее мнению, многосторонний формат лучше, так как у одной Грузии на ведение переговоров "нет силы", ей нужна поддержка.

Теги
ГрузияРоссияЗурабишвили, Саломе
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