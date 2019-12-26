Спецслужбы Украины заявили о разоблачении группы иранцев, занимавшихся поставками оружия

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность группы выходцев из Ирана, подозреваемых в попытках наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам в нарушение санкций ООН. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном в четверг на сайте этой спецслужбы.

"Контрразведка СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению на Украине товаров военного назначения для реализации в санкционных странах, - говорится в сообщении. - Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих для противотанковых ракетных комплексов. Незаконная поставка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН № 2231 от 20.07.2015".

По сообщению СБУ, для финансирования сделок использовались фирмы, зарегистрированные на Украине, в Иране, Турции, странах Балтии и офшорных зонах. Участники группы создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга, заявляет спецслужба. Она уточняет, что для перечисления средств иранцы использовали действующую в мусульманских странах неформальную систему денежных переводов "хавала", которая является альтернативой официальным платежным каналам.

Сотрудники СБУ провели обыски в офисах этой системы переводов и по месту жительства фигурантов дела в Киевской и Днепропетровской областях. Были изъяты финансовая документация, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам "клиент-банк", вычислительная техника, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. При обысках были обнаружены деньги в сумме почти $600 тыс. и €235 тыс.

СБУ возбудила по этому делу уголовное расследование по статьям о создании организованной преступной группы и легализации доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с принятой в 2015 году резолюцией СБ ООН №2231 в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, прекращается действие всех санкций в отношении Тегерана, принятых с 2006 по 2010 год. При этом оружейное эмбарго в отношении Ирана должно действовать на протяжении пяти лет после принятия резолюции.