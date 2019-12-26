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Кризис в Сирии

Трамп утверждает, что Россия, Сирия и Иран ответственны за гибель мирных граждан в Идлибе

Анкара пытается предотвратить "эту резню", полагает президент США

ТАСС, 26 декабря. Президент США Дональд Трамп считает Россию, Сирию и Иран ответственными за гибель мирных жителей в провинции Идлиб. При этом он полагает, что Турция пытается предотвратить это.

"Россия, Сирия и Иран убивают или готовятся убить тысячи невинных граждан в провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция прилагает все усилия, чтобы остановить эту резню", - написал глава государства в четверг на своей странице в Twitter.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон 10 декабря заявил, что провинция Идлиб превратилась в рассадник терроризма, и Турция, несмотря на свои обязательства, пока не может отделить действующую там оппозицию от экстремистских группировок.

Россия, Иран и Турция по итогам международной встречи по Сирии в Нур-Султане 10-11 декабря согласились предпринять конкретные меры для защиты гражданского населения в провинции Идлиб. Стороны подробно рассмотрели ситуацию в идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость установления спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу, прежде всего меморандума от 17 сентября 2018 года.

19 декабря сирийская армия начала наступательную операцию в провинции Идлиб. За несколько дней военнослужащие освободили 35 населенных пунктов, которые находились в руках террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и сотрудничающих с ней формирований.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранСирияРоссияКризис в СирииТрамп, Дональд
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