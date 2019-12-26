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ООН: 100 тысяч жителей были убиты или ранены в ходе конфликта в Афганистане с 2009 года

Глава миссии ООН по содействию Афганистану призвал все заинтересованные стороны к поиску путей для незамедлительного прекращения насилия в стране

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 100 тысяч гражданских лиц были убиты или получили ранения в результате различных террористических актов или боевых действий за минувшие 10 лет в Афганистане. Такие данные привел в четверг специальный представитель генерального секретаря ООН в Афганистане, глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото.

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"Число погибших и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане с 2009 года по настоящее время превысило 100 тысяч человек", - приводит его слова в своей электронной версии арабская газета Asharq AL-awsat. Ямамото пояснил, что "все эти люди были убиты или ранены с момента, когда МООНСА начала в 2009 году систематически регистрировать жертвы среди мирных жителей в Афганистане".

Он призвал все заинтересованные стороны "к поиску путей для незамедлительного прекращения насилия в стране и достижения мира в Афганистане". В этой связи представитель генсека ООН с сожалением отметил, что одна из основных враждующих в стране партий, радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), до сих пор отказывается пойти на прямые переговоры с официальными афганскими властями.

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум американской стороной. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в начале сентября подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей вывод более 5 тысяч военнослужащих США из Афганистана. Однако затем американский президент Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Это решение было принято после осуществленного в Кабуле сторонниками движения теракта, в результате которого погибли 12 человек, в том числе военнослужащий США.

Теги
Афганистан
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