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Закон Зеленского о лишении парламентариев мандатов за прогулы признали неконституционным

По мнению судей, инициатива президента Украины ущемляет права человека

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим основному закону страны закон, инициированный президентом Владимиром Зеленским, о лишении парламентариев мандатов за прогулы и неперсональное голосование. Об этом в четверг сообщил представитель главы государства в КСУ, депутат Верховной рады от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Законопроект признан неконституционным", - заявил он в комментарии агентству "Украинские новости", пояснив, что, по мнению судей, инициатива Зеленского ущемляет права человека.

12 сентября Верховная рада приняла закон о лишении депутатов Украины финансового обеспечения за прогулы. Согласно закону, депутату не возмещаются расходы за календарный месяц в случае, если он без уважительных причин не участвовал в работе трети пленарных заседаний или половине заседаний комитетов.

В целом депутаты Рады направили в Конституционный суд семь инициатив главы государства. Согласно законодательству Украины, после направления законопроекта главы государства в Конституционный суд и соответствующего решения судей Верховная рада получает право рассмотреть документ в первом чтении и принять его простым большинством голосов. После этого уже на следующей сессии парламента инициатива рассматривается во втором чтении и считается принятой, если ее поддержит конституционное большинство - не менее 300 депутатов.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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