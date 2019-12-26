В Нигере боевики убили 14 военных

ПРЕТОРИЯ, 26 декабря. /ТАСС/. Группа террористов атаковала колонну машин на западе Нигера и убила 14 военнослужащих. Об этом сообщило в четверг агентство France Presse со ссылкой на власти страны.

"Конвой, в котором находились гвардейцы и представители жандармерии, попал в засаду в районе Тиллабери, - отмечается в пресс-релизе МВД Нигера. - В ходе ожесточенного боя погибли семь жандармов и столько же гвардейцев". Военнослужащие осуществляли охрану групп, проводивших работу среди избирателей в департаменте Абала.

10 декабря джихадисты напали на западе Нигера на армейскую базу: более 70 военнослужащих погибли. В целом в последние недели произошел заметный рост активности террористических группировок, действующих в регионе Сахель. Крупным атакам подверглись позиции правительственных войск в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Специалисты отмечают, что эти нападения носят скоординированный характер, что говорит о возникновении новой угрозы для стран региона.