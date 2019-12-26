Президент Египта призвал прекратить незаконное вмешательство в дела Ливии

КАИР, 26 декабря. /ТАСС/. Египет поддерживает усилия Ливийской национальной армии (ЛНА) в борьбе с террористами и призывает не допустить незаконного иностранного вмешательства в дела Ливии. Об этом заявил в четверг в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщил его официальный представитель Бассам Рады.

"Президент сегодня вечером провел беседу с Дональдом Трампом, во время которой они обменялись мнениями по ряду региональных вопросов, особенно по ситуации в Ливии, - сказал спикер египетского лидера. - Глава республики заявил о поддержке Египтом стремления ливийского народа достичь безопасности и стабильности для своей страны, отметив важность той роли, которую играет в этом контексте Ливийская национальная армия, борясь с терроризмом и пресекая деятельность вооруженных группировок и милиций, угрожающих региональной безопасности в целом, указав также на необходимость положить конец масштабам незаконного иностранного вмешательства в ливийские дела".