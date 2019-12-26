СМИ: ливийское правительство Сараджа просит у Турции комплексы ПВО

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа обратилось к Турции с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Hadath со ссылкой на собственные источники.

По их данным, кабинет министров в Триполи хочет также, чтобы турецкие ВВС обеспечили прикрытие его наземных сил. "ПНС попросило Турцию вмешаться с воздуха, чтобы остановить штурм ливийской армии, а также поставить комплексы противовоздушной обороны", - отметили источники.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ПНС сообщило, что кабинет Сараджа обратился к Анкаре с официальным запросом с просьбой оказать "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку.