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СМИ: ливийское правительство Сараджа просит у Турции комплексы ПВО

Кабинет министров в Триполи также хочет, чтобы турецкие ВВС обеспечили прикрытие его наземных сил

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа обратилось к Турции с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Hadath со ссылкой на собственные источники.

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По их данным, кабинет министров в Триполи хочет также, чтобы турецкие ВВС обеспечили прикрытие его наземных сил. "ПНС попросило Турцию вмешаться с воздуха, чтобы остановить штурм ливийской армии, а также поставить комплексы противовоздушной обороны", - отметили источники.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ПНС сообщило, что кабинет Сараджа обратился к Анкаре с официальным запросом с просьбой оказать "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку.

Теги
ТурцияЛивияЛивия: исламисты против армииСарадж, Фаиз
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