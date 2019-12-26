Экзитпол: Нетаньяху получает более 70% голосов на выборах лидера партии "Ликуд"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется лидером партии "Ликуд" по итогам состоявшихся в четверг праймериз, свидетельствует экзитпол 12-го канала израильского телевидения. По его подсчетам, на внутрипартийных выборах лидера за Нетаньяху проголосовали 71,54% активистов "Ликуд", за его основного соперника Гидеона Саара - 28,48%.

Израильское государственное радио Kan сообщает, что официальные результаты подсчета голосов будут опубликованы после 02:00 (03:00 мск) 27 декабря. Явка на праймериз в "Ликуд", по данным радиостанции, составила 49,15%, 106 участков для голосования закрылись в 23:00 (00:00 мск).

Праймериз в правящей партии проводились в преддверии уже вторых повторных парламентских выборов, которые состоятся в Израиле 2 марта 2020 года. 12 декабря Кнессет (парламент) 22-го созыва был распущен в связи с истечением срока, отведенного депутатам на все попытки формирования правительственной коалиции по итогам первого повторного голосования за состав парламента, прошедшего 17 сентября.

Первые в 2019 году выборы состоялись 9 апреля. По их итогам Нетаньяху не смог в отведенный ему срок сформировать правительство, после чего партия премьера в конце мая провела закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и о проведении повторных выборов 17 сентября. Новое голосование практически не поменяло расклад сил в парламенте.

Выборы в Израиле 2 марта 2020 года станут уже третьими за 11 месяцев и вторыми повторными за полгода. Нетаньяху остается главой переходного правительства до момента приведения к присяге нового кабмина.