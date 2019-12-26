Глава ЕК высказалась за продление переходного периода после Brexit

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Переходный период в 11 месяцев, отведенный на переговоры между Великобританией и Евросоюзом по отношениям после Brexit, крайне мал, и его, возможно, придется продлить. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Les Echos, опубликованном в пятницу.

"Я очень беспокоюсь о том, насколько мало у нас осталось времени на переговоры. Речь идет не только о заключении торгового соглашения, но и о множестве других тем, - сказала она. - Мне кажется, что обе стороны должны серьезно спросить себя, возможны ли все эти переговоры в такой короткий срок [Brexit состоится 31 января, а переходный период продлится до конца 2020 года]. Я думаю, что было бы разумно подвести итоги в середине года и, если необходимо, договориться о продлении переходного периода".

Глава ЕК напомнила, что для доступа к единому европейскому рынку Лондону придется соответствовать правилам ЕС и гарантировать сопоставимые условия производства товаров и услуг. В противном случае придется договариваться о введении пошлин и ограничительных мер.

"Я глубоко верю в необходимость поддержания хороших отношений с нашими соседями, - подчеркнула фон дер Ляйен. - У нас достаточно [ресурсов] для продвижения нашей экономики. И мы хотели бы включить наших британских друзей в эту среду".

Великобритания обязана покинуть ЕС к 31 января 2020 года. Это крайний срок третьей отсрочки, которую предоставил Брюссель Лондону. В соответствии с базовыми документами Евросоюза Великобритания должна была покинуть сообщество еще 29 марта 2019 года, то есть ровно через два года после подачи в Европейский совет письменного уведомления о намерении выйти из ЕС. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что законопроект о Brexit, который обсуждается в британском парламенте, подразумевает, что переходный период начнется 1 февраля завершится 31 декабря 2020 года без возможности продления.