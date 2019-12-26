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Полиция Подгорицы задержала 20 протестующих

За блокирование автомобильного движения к отдельным участникам протестов применена физическая сила, сообщил председатель Общественного совета по контролю работы полиции Александар Зекович

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники черногорской полиции задержали в Подгорице 20 участников протеста против принятия закона о свободе вероисповедания. Об этом заявил в четверг председатель Общественного совета по контролю работы полиции Александар Зекович.

"По имеющимся данным, полиция действует профессионально и в соответствии со своими полномочиями. За блокирование автомобильного движения к отдельным участникам применена физическая сила, использован слезоточивый спрей. В полицию доставлены 20 граждан, проходят беседы с задержанными", - цитирует слова Зековича портал Antena M.

Ранее черногорские СМИ сообщали еще о 13 задержанных на протестной акции в городе Мойковац на востоке страны.

В ряде городов Черногории проходят массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Как заявил ТАСС лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов страны. Акции проходят в Беране, Биело-Поле, Плевле, Подгорице, Баре, Будве, Которе, Никшиче.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Теги
ЧерногорияДжуканович, Мило
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