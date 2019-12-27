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Ситуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Черногории
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Полиция задержала всех депутатов оппозиционного "Демократического фронта" Черногории

Голосование за закон о вероисповедании в Черногории закончилось потасовкой депутатов
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© AP Photo/Risto Bozovic

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала весь состав оппозиционного "Демократического фронта" Черногории - 22 человека - за попытку срыва голосования по закону о свободе вероисповедания. Об этом заявил в пятницу оппозиционный депутат Славен Радунович в прямом эфире на своей официальной странице в Facebook.

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"Дорогие друзья, здесь темно, нас везут в воронке, все депутаты "Демократического фронта" схвачены. Нас везут в полицейское управление, а возможно, и в Спуж (тюрьма в Черногории - прим. ТАСС). Милан (Кнежевич, один из лидеров оппозиции - прим. ТАСС) пострадал, у него повреждено колено, остальные - нормально. Если не буду появляться, значит, у нас отняли телефоны. Держитесь!" - заявил он.

Ранее депутатов оппозиционного движения насильно вывела из зала заседаний охрана парламента. Во время голосования в середину зала кто-то бросил баллончик со слезоточивым газом. После этого депутаты от оппозиции разбили один из аппаратов для голосования. Затем началась потасовка, в которой приняли участие около половины депутатов (в парламенте Черногории 81 место).

Прямой эфир с заседания вела также депутат от оппозиции Марина Йочич на своей официальной странице в Facebook. "Народ, выходи на улицу! Люди, собирайтесь на протест", - заявила депутат, когда ее выводили из зала.

Перед этим лидер оппозиции Черногории Андрия Мандич заявил, что не позволит провести голосование по закону о вероисповедании.

Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" в стране, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог. Обсуждение законопроекта проходит на фоне массовых протестов по всей стране.

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ЧерногорияСитуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Черногории
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