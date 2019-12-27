Япония утвердила решение отправить эсминец и патрульный самолет в Оманский залив

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии утвердило отправку в зону Оманского залива эсминца Сил самообороны, а также патрульного самолета с целью обеспечения безопасности судоходства в этом регионе. Соответствующее решение было принято в пятницу на заседании кабинета министров, сообщает телеканал NHK.

Зона патрулирования ограничена Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Аденским заливом. Нахождение японского корабля и самолета в зоне Ормузского пролива или Персидского залива операция не предусматривает/

Операция санкционирована сроком на год с возможностью продления. В ней будут участвовать 260 бойцов Сил самообороны.

Зона патрулирования ограничена Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Аденским заливом. Нахождение японского корабля и самолета в зоне Ормузского пролива или Персидского залива операция не предусматривает. Для дозаправок эсминец будет заходить в оманский порт Салала. Воздушное патрулирование обеспечит противолодочный самолет Р-3С Orion, который дислоцирован на военной базе в Джибути и уже задействован в борьбе с пиратством в Аденском заливе.

Формально эсминец и самолет направляются с целью "сбора информации и исследований". Однако они будут использоваться для охраны японских судов и направляемых в Японию грузов. Тегеран уже уведомил Токио, что развертывание иностранных войск не будет способствовать миру и безопасности в районе Персидского залива. Япония со своей стороны утверждает, что ее корабль и самолет не будут входить в международную коалицию, которую создают США для контроля над судоходством в этой зоне.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero ("Стена имперо") был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был арестован "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт для проверки. Госдепартамент США объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ.