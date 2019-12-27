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СМИ КНДР подвергли критике Южную Корею за чрезмерную зависимость от США

По мнению авторов комментария, опубликованного на портале Uriminzokkiri, США "агрессивно манипулируют двумя Кореями, чтобы заставить уступить их требованиям и интересам"

ПХЕНЬЯН, 27 декабря. /ТАСС/. Южная Корея находится в зависимости от США при принятии решений о возобновлении трансграничных проектов с КНДР, что не позволило в 2019 году добиться прогресса в межкорейских отношениях. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии информационного портала народной республики Uriminzokkiri.

"Причина, по которой в нынешнем году межкорейские отношения не продвинулись вперед ни на один шаг, заключается в чрезмерной зависимости Южной Кореи от зарубежных стран, несмотря на то, что годом ранее было достигнуто хорошее соглашение", - говорится в статье.

Отмечается, что 2018 год стал "годом активных перемен, беспрецедентных за 70 лет истории разделенного Корейского полуострова". "Люди теперь оглядываются на 2019 год с разочарованием и яростью, поскольку в отличие от 2018 года добиться прогресса не удалось", - подчеркивается в статье.

По мнению авторов комментария, главным виновником зашедших в тупик межкорейских переговоров являются США, "которые агрессивно манипулируют двумя Кореями, чтобы заставить уступить их требованиям и интересам, и которые несут ответственность за разделение нации".

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели в 2018 году три межкорейских саммита, по итогам которых была подписана совместная декларация о сотрудничестве. Однако в 2019 году дальнейших шагов по выполнению этих договоренностей не последовало.

Теги
СШАКНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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