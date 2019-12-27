Киев упростил получение гражданства для иностранных участников операции в Донбассе

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины упростило получение гражданства для иностранных граждан, участвовавших в украинской силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр страны Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

По словам Гончарука, прежде иностранцы, участвовавшие на стороне Киева в силовой операции в Донбассе, не имели возможности получить вид на жительство на Украине, что является первым шагом для получения украинского гражданства.

"Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм", - сообщил украинский премьер. Данное решение упрощает подачу документов на получение гражданства, уверяет он.

Ранее в декабре Гончарук сообщил, что правительство Украины установило новый порядок предоставления гражданства "иностранцам, подвергшимся на родине политическому преследованию за защиту Украины".

В августе президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства Украины гражданами РФ, которые "преследуются за политические убеждения". Согласно указу, упрощенный порядок также будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, которые "принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины".