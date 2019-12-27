В "Администрации морских портов Украины" проходят обыски

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в офисах "Администрации морских портов" (АМПУ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НАБУ.

По ее данным, обыски проводятся в филиалах АМПУ, а также по месту проживания чиновников администрации в Киеве, Одессе и Одесской области.

"Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, в рамках расследования предоставления противоправных преференций иностранной компании", - отмечается в сообщении.

Дело расследуется по статье Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением".

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