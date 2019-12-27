Раскольники захватили храм канонической УПЦ на западе Украины

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Боблы Турийского района Волынской области на западе страны. Об этом говорится в сообщении Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, размещенном в пятницу на портале церкви.

Инцидент произошел 21 декабря 2019 года. Сторонники ПЦУ, сорвав замки, захватили Свято-Покровский храм, сказал благочинный Турийского районного церковного округа Владимир-Волынской епархии протоиерей Виталий Дуда. По словам клирика, женщины-прихожанки пытались помешать захвату. "Одну женщину [сторонники ПЦУ] бросили на землю, сломали ключицу, она недавно перенесла инсульт, - сказал отец Виталий. - [Пострадавшая] была госпитализирована, но побоялась подавать заявление в полицию, побоялась преследования местных активистов ПЦУ, потому что их поддерживает и власть, и фермеры".

Весной этого года церковная община села Боблы была перерегистрирована как принадлежащая ПЦУ, несмотря на решение прихожан остаться в лоне канонической церкви, отметил Дуда. Представители УПЦ оспорили перерегистрацию в суде, однако, не дожидаясь его решения, сельсовет по инициативе его председателя приватизировал и храм, и землю, на которой он стоит, сообщил Дуда. Священник назвал это решение незаконным, так как оно было принято голосами менее чем половины членов сельсовета. В августе сторонники ПЦУ предприняли попытку захвата церкви, однако прихожане отстояли храм. По словам отца Виталия, религиозная община будет подавать новые иски в суд.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил в минувший вторник, что на Украине было возбуждено более 250 уголовных дел по факту нападений на приходы и прихожан УПЦ. При этом на начало декабря в юрисдикцию ПЦУ под давлением или добровольно перешли около 300 приходов УПЦ, что составляет менее 1% от общего числа ее приходов.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь - Украинская православная церковь. Однако усилиями руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь была создана Православная церковь Украины. После этого сторонники новой религиозной структуры начали захват храмов УПЦ, которые иногда сопровождаются серьезными конфликтами.