{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Раскольники захватили храм канонической УПЦ на западе Украины

Сторонники ПЦУ захватили Свято-Покровский храм

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Боблы Турийского района Волынской области на западе страны. Об этом говорится в сообщении Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, размещенном в пятницу на портале церкви.

Инцидент произошел 21 декабря 2019 года. Сторонники ПЦУ, сорвав замки, захватили Свято-Покровский храм, сказал благочинный Турийского районного церковного округа Владимир-Волынской епархии протоиерей Виталий Дуда. По словам клирика, женщины-прихожанки пытались помешать захвату. "Одну женщину [сторонники ПЦУ] бросили на землю, сломали ключицу, она недавно перенесла инсульт, - сказал отец Виталий. - [Пострадавшая] была госпитализирована, но побоялась подавать заявление в полицию, побоялась преследования местных активистов ПЦУ, потому что их поддерживает и власть, и фермеры".

Весной этого года церковная община села Боблы была перерегистрирована как принадлежащая ПЦУ, несмотря на решение прихожан остаться в лоне канонической церкви, отметил Дуда. Представители УПЦ оспорили перерегистрацию в суде, однако, не дожидаясь его решения, сельсовет по инициативе его председателя приватизировал и храм, и землю, на которой он стоит, сообщил Дуда. Священник назвал это решение незаконным, так как оно было принято голосами менее чем половины членов сельсовета. В августе сторонники ПЦУ предприняли попытку захвата церкви, однако прихожане отстояли храм. По словам отца Виталия, религиозная община будет подавать новые иски в суд.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил в минувший вторник, что на Украине было возбуждено более 250 уголовных дел по факту нападений на приходы и прихожан УПЦ. При этом на начало декабря в юрисдикцию ПЦУ под давлением или добровольно перешли около 300 приходов УПЦ, что составляет менее 1% от общего числа ее приходов.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь - Украинская православная церковь. Однако усилиями руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь была создана Православная церковь Украины. После этого сторонники новой религиозной структуры начали захват храмов УПЦ, которые иногда сопровождаются серьезными конфликтами.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Украинский русскоязычный телеканал для Донбасса начнет вещание в феврале
Замминистра молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук заявил, что позиция канала по отношению к событиям в стране будет "незаангажированной" и "честной"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС