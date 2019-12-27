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Финансируемое Коломойским украинское издание "theБабель" прекращает работу

Как сообщила одна из соучредителей и руководителей издания Екатерина Коберник, инвесторы с нового года прекращают финансирование проекта

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Украинское издание "theБабель" с нового года останавливает работу из-за прекращения финансирования. Об этом сообщили соучредители издания и его руководители Екатерина Коберник и Глеб Гусев.

"С нового года нынешнего "theБабель" больше не будет. Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Еще почти год готовили запуск. Финансирование проекта прекратили, почему - не знаю. Не спрашивайте, лично мне ничего не объяснили. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой, не знаю. Это решат акционеры, которые остались. Меня и Глеба (Гусева) среди них не будет", - написала Коберник в пятницу в Facebook.

По ее данным, инвесторы (олигарх Игорь Коломойский, чьи интересы представляет Ярослав Пахольчук) с нового года прекращают финансирование проекта.

Также стало известно, что 27 декабря, выпустила последний бумажный номер украинская газета "Зеркало недели", которая выходила с 1994 года.

"Бумага" в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли", - говорится в редакционной статье последнего номера газеты.

Издание заявило, что продолжит работу в интернете.

Теги
УкраинаКоломойский, Игорь Валерьевич
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