Суд в США счел слишком мягким приговор пособнику террористов

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральный суд второго округа США, рассматривающий дела в штатах Нью-Йорк, Вермонт и Коннектикут, отправил на пересмотр дело жителя нью-йоркского района Стейтен-Айленд Фарида Мамуни, приговоренного к 17 годам лишения свободы за оказание поддержки террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как говорится в судебном постановлении, имеющемся в распоряжении ТАСС, суд счел указанный приговор слишком мягким и распорядился определить новую меру наказания.

Заключение, датированное 27 декабря, принято с учетом мнения коллегии в составе трех судей, включая Хосе Кабранеса. "Суд второго округа распорядился определить новую меру наказания Фариду Мамуни, который был приговорен судьей Марго Броди к 17 годам тюрьмы за оказание материальной поддержки ИГ и за несколько попыток убить ножом специального агента ФБР по месту жительства ответчика на [острове] Стейтен-Айленд. Избранная мера наказания Мамуни на 80% меньше рекомендованных законом 85 лет", - пояснил Кабранес.

Он и остальные члены коллегии судей сочли, что приговор игнорирует серьезность преступления ответчика. "Явно неверная оценка доказательств заставила нас прийти к четкому и твердому убеждению в совершенной ошибке, которая привела к поразительно мягкому наказанию. Оно в случае исполнения нанесет урон отправлению правосудия в нашей стране", - отмечается в постановлении судей.

Согласно материалам дела, Мамуни, начиная с 2015 года, с сообщниками помогал переправлять лиц из США в Сирию с целью их вступления в ряды боевиков ИГ. Кроме того, ответчику инкриминировалось планирование самостоятельной поездки в Сирию через Турцию с той же целью и подготовка покушения на агентов ФБР в США. Мамуни признал себя виновным по пяти пунктам обвинения, однако не заключал сделку с правосудием ради смягчения наказания.