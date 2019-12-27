Премьер Эстонии заявил о важности диалога с Россией

ТАЛЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас полагает, что для его страны было бы лучше вести диалог с Россией. Такое мнение глава эстонского правительства выразил в пятницу в интервью телеканалу ETV+, отвечая на вопрос о том, готов ли он встретится со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.

"Я считаю, что у нас с Евросоюзом очень четкие и конкретные позиции, и я только поддерживаю ведение диалога с нашими соседями", - сказал эстонский премьер. "Я считаю, что лучше вступить в этот диалог [с РФ], чем не вести его вообще", - добавил он. Ратас при этом отметил, что "никакой подготовки" к возможной встрече премьеров "сейчас не ведется".

Эстонский премьер напомнил, что президент его страны Керсти Кальюлайд направила приглашения президентам России Владимиру Путину, Венгрии Яношу Адеру и Финляндии Саули Ниинистё на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту. По словам Ратаса, участие глав этих государств в форуме важно для Эстонии. "Важно ли это для Эстонии? Думаю, визит глав всех этих государств в Тарту важен для Эстонии", - сказал он.

18 апреля Кальюлайд прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства своей страны. Позднее ее принял в Кремле российский лидер, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Кальюлайд пригласила Путина посетить балтийскую республику в будущем году.