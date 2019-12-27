КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс с открытыми списками, принятый Верховной радой с учетом его предложений. Об этом сообщается на сайте Рады.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Документ предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах. Проходной барьер - 5%. Каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов. Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

После определения партий, преодолевших проходной барьер, Центральная избирательная комиссия будет определять избирательную квоту - количество голосов, необходимое для получения одного мандата.

Закон запрещает проводить предвыборную агитацию в иностранных СМИ, действующих на территории Украины, также сохраняется запрет гражданам страны - агрессора (так киевские власти называют Россию - прим. ТАСС) быть наблюдателями.

В окончательную редакцию документа не вошла норма, которая позволяла бы ЦИК отменять регистрацию кандидатов в президенты и депутаты Верховной рады, если они вводят избирателей в заблуждение.