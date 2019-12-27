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Подготовка к 75-летию Победы

Президент Австрии получил приглашение посетить парад Победы в Москве 9 мая 2020 года

В канцелярии австрийского лидера сообщили, что своевременно объявят о возможном участии Александера Ван дер Беллена

ВЕНА, 28 декабря. /ТАСС/. Российское посольство передало приглашение президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену принять участие в юбилейном параде Победы в Москве 9 мая 2020 года. Об этом сообщил в пятницу российский посол в Вене Дмитрий Любинский на новогоднем приеме в посольстве РФ в Австрии.

"Мы передали приглашение [президента РФ] Владимира Владимировича Путина президенту Австрийской Республики Александеру Ван дер Беллену приехать в Москву на торжества на празднование 9 мая. 75-летие Победы будет во многом определять нашу работу в будущем году. Мы к этому готовимся", - отметил Любинский.

В канцелярии президента Австрии корреспонденту ТАСС подтвердили, что получили приглашение Ван дер Беллену приехать в Москву на Парад Победы. "Федеральный президент получил приглашение из Москвы. Мы своевременно объявим о возможном участии президента", - отметил пресс-секретарь главы Австрийской Республики Райнхард Пикль-Херк.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Ранее сообщалось, что Россия направила приглашение на празднование 75-й годовщины Победы руководителям стран ШОС и европейским лидерам.

Теги
АвстрияРоссияВан дер Беллен, АлександерПодготовка к 75-летию Победы
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