{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: американский контрактник погиб при ракетном обстреле военной базы в Ираке

По данным агентства, помимо американских и иракских военнослужащих на базе находились подразделения полиции и антитеррористических служб

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Американский контрактник из числа гражданских погиб, несколько военнослужащих получили ранения в пятницу при ракетном обстреле военной базы, расположенной рядом с городом Киркук на севере Ирака.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских должностных лиц.

Ранее данное агентство со ссылкой на иракскую армию информировало, что на атакованной базе, помимо американских и иракских военнослужащих, находились подразделения полиции и антитеррористических служб.

Теги
СШАИрак
Реклама на ТАСС
WSJ: на подрядчиков США в Афганистане подали в суд за платежи талибам за безопасность
По данным издания, ответчиками названы два крупнейших в свое время подрядчика Агентства международного развития США - DAI Global и Louis Berger
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС