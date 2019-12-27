Reuters: американский контрактник погиб при ракетном обстреле военной базы в Ираке

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Американский контрактник из числа гражданских погиб, несколько военнослужащих получили ранения в пятницу при ракетном обстреле военной базы, расположенной рядом с городом Киркук на севере Ирака.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских должностных лиц.

Ранее данное агентство со ссылкой на иракскую армию информировало, что на атакованной базе, помимо американских и иракских военнослужащих, находились подразделения полиции и антитеррористических служб.