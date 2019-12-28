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Пентагон заключил с Raytheon контракт на производство ракет средней дальности

Сумма сделки составила более $768 млн

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Американская компания Raytheon выиграла контракт Минобороны США на производство ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AMRAAМ на сумму более $768 млн. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Пентагона.

"Работы будут выполняться в городе Тусон (штат Аризона), ожидаемый срок [их] завершения - 28 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

Raytheon является одной из крупнейших корпораций военно-промышленного комплекса США. Как отметили в Пентагоне, почти половина стоимости данного контракта будет покрыта за счет продажи оружия союзникам Соединенных Штатов, в том числе Польше, Саудовской Аравии и Турции.

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