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Бурджанадзе поблагодарила Косачева и Руденко за освобождение врача Гаприндашвили

Ранее глава Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о помиловании Важи Гаприндашвили

ТБИЛИСИ, 28 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сыграли положительную роль в деле освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили, осужденного в Южной Осетии за незаконное пересечение границы. Об этом в субботу написала экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе на своей странице в Facebook.

"Я поздравляю семью господина Важи Гаприндашвили с его освобождением, а также всех тех, кто переживал. Важно отметить, что, как мы и ожидали, он встретит Новый Год с семьей. Я хочу поблагодарить всех тех людей, которые внесли свой вклад в его освобождение. Я лично благодарю господина Руденко и Косачева, так как они сыграли положительную роль в освобождении господина Важи Гаприндашвили", - написала Бурджанадзе.

Бурджанадзе в начале декабря посетила Москву, где провела переговоры в том числе и с Руденко и Косачевым. Как позже сказала экс-спикер парламента, представители российской власти обещали содействовать скорому освобождению Гаприндашвили.

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов в субботу подписал указ о помиловании Гаприндашвили. Он уже передан грузинской стороне. С Гаприндашвили уже встретились представители офиса премьер-министра Грузии, в том числе советник по международным вопросам Ираклий Чиковани и региональной политике Созар Субари. С освобождением Гаприндашвили поздравил и спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

18 ноября КГБ Южной Осетии сообщило, что Гаприндашвили принимал активное участие в событиях августа 2008 года в качестве военного врача. В Тбилиси категорически опровергают участие Гаприндашвили в военных действиях. 19 ноября задержание Гаприндашвили обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по Закавказью заместитель главы МИД Грузии Лаша Дарсалия. 20 декабря Ахалгорский (Ленингорский) суд признал Гаприндашвили виновным в незаконном пересечении границы и приговорил к одному году и девяти месяцам лишения свободы.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичГрузияРоссияЮжная ОсетияРуденко, Андрей Юрьевич
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