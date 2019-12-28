Трамп призвал Калифорнию и Нью-Йорк обратиться к нему по поводу решения проблемы бездомных

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал в субботу власти штатов Калифорния и Нью-Йорк обратиться к нему за помощью для решения проблемы бездомных. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в Twitter.

"Калифорния и Нью-Йорк должны что-то сделать с огромной (написано заглавными буквами - прим. ТАСС) проблемой бездомных. Они бьют рекорды! - отметил Трамп. - Если губернаторы не могут справиться с ситуацией, которую они могли бы легко решить, то они должны вежливо обратиться за помощью".

В частности, в Нью-Йорке - крупнейшем городе одноименного штата - по оценке местных властей, насчитывается около 3600 бездомных. Мэр города Билл де Блазио, слова которого привела 18 декабря газета The Wall Street Journal, пообещал решить проблему за пять лет.