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Трамп призвал Калифорнию и Нью-Йорк обратиться к нему по поводу решения проблемы бездомных

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал решить проблему за пять лет

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал в субботу власти штатов Калифорния и Нью-Йорк обратиться к нему за помощью для решения проблемы бездомных. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в Twitter.

"Калифорния и Нью-Йорк должны что-то сделать с огромной (написано заглавными буквами - прим. ТАСС) проблемой бездомных. Они бьют рекорды! - отметил Трамп. - Если губернаторы не могут справиться с ситуацией, которую они могли бы легко решить, то они должны вежливо обратиться за помощью".

В частности, в Нью-Йорке - крупнейшем городе одноименного штата - по оценке местных властей, насчитывается около 3600 бездомных. Мэр города Билл де Блазио, слова которого привела 18 декабря газета The Wall Street Journal, пообещал решить проблему за пять лет.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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