Полиция разогнала оставшихся участников манифестации в Париже

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Последние участники субботнего протестного марша представителей профсоюзов и движения "желтых жилетов" покидают площадь Шатле, расположенную на границе I и IV округов французской столицы. Прямую трансляцию с места событий ведет телеканал BFM.

После столкновений между полицией и группами агрессивных демонстрантов близ выставочного центра имени Жоржа Помпиду многие манифестанты все же вышли на площадь, которая была заявлена как конечный пункт шествия, и начали стоячую демонстрацию. Спустя примерно час полицейские приступили к разгону оставшихся участников акции, которые не пожелали добровольно освободить общественное пространство. Согласно кадрам с места событий, несколько человек пострадали в ходе стычек со стражами порядка, лежащим и сидящим на земле людям оказали первую помощь волонтеры.

Прежде чем влиться в марш профсоюзных объединений, "желтые жилеты" организовали собственное шествие от площади Биржи до Северного вокзала, в ходе которого были зафиксированы локальные стычки со стражами порядка в оцеплении. В ходе одного из таких споров, завершившегося применением со стороны полиции перцового баллончика, пострадал известный представитель протестного движения Жером Родригез, который после этого сделал несколько резких заявлений для СМИ. Префектура столичной полиции, впрочем, оперативно выпустила собственное заявление, в котором возложила вину за разжигание конфликта на демонстрантов, отклонившихся от согласованного маршрута.

Полицейские задержали трех участников беспорядков, произошедших в ходе манифестации профсоюзов и движения "желтых жилетов" во французской столице, сообщила в субботу префектура парижской полиции. "По состоянию на 17:30 по местному времени (19:30 мск) полиция задержала трех человек, бросавших предметы в стражей порядка на парижских манифестациях в течение дня", - сообщает пресс-служба ведомства.

Несколько столкновений произошли между полицией и группами агрессивных демонстрантов в ходе марша "желтых жилетов" в субботу утром, а затем на акции профсоюзов во второй половине дня. Наиболее ожесточенное противостояние произошло близ выставочного центра имени Жоржа Помпиду, где неизвестные в черной одежде и с закрытыми масками и шарфами лицами начали возводить баррикады из металлических заграждений и жечь костры из различного мусора. Чтобы разогнать погромщиков, стражи порядка применили гранаты со слезоточивым газом.

По данным Agence France-Presse, в изначальном марше "желтых жилетов" приняли участие около 300 человек, о числе демонстрантов на акции профсоюза пока информации нет. Наиболее крупные марши прошли в Байонне (1,1 тыс. человек, по данным МВД) и Сен-Этьене (500 человек, по подсчетам AFP).

Первая всеобщая забастовка, организованная крупнейшими профсоюзами Франции, собрала на улицах различных городов страны 5 декабря около 800 тыс. человек. В состоявшихся с того дня уже пяти манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы. Среди главных причин для недовольства французов - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для двух десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия будет выплачиваться в полном объеме.

Данная, 59-я по счету, субботняя акция протеста с участием "желтых жилетов" стала последней в уходящем году. Профсоюзные организации также не планируют никаких массовых собраний до Нового года, ближайший день очередной "всеобщей забастовки" предварительно заявлен на 9 января. Вместе с тем 7 января лидеры профсоюзов начнут многодневную серию переговоров с представителями правительства страны по вопросу изменения условий пенсионной реформы, из-за которой и начались народные волнения. Среди главных причин для недовольства французов - решение властей отменить 42 особых пенсионных тарифа для различных категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия будет выплачиваться в полном объеме.