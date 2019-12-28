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Зеленский внес в Раду новый проект поправок в конституцию в сфере децентрализации

Текст нового законопроекта пока не опубликован

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады новый проект поправок в конституцию в сфере децентрализации власти. Соответствующий документ зарегистрирован в субботу в электронной системе украинского парламента.

"Предоставлен на замену", - говорится в сообщении на странице законопроекта на сайте Рады. При этом текста нового законопроекта или пояснительной записки к нему пока не опубликовано.

Ранее Зеленский уже вносил в Раду законопроект о поправках в конституцию Украины в сфере децентрализации власти. В пояснительной записке к документу говорилось, что он "разработан в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления". Предлагалась трехуровневая система местного самоуправления. При этом документ не содержал положений об особом статусе Донбасса. Законопроект раскритиковала оппозиция, посчитав предложенные президентом изменения концентрацией власти в его руках, против документа выступили и в регионах.

Главными нововведениями реформы должны стать ликвидация местных и областных государственных администраций и введение института префекта, который возьмет функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления. Документ также предусматривает создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружных и областных советов, а также их исполнительных комитетов.

В начале сентября Зеленский поручил завершить реформу децентрализации и провести на новой административной основе местные выборы в 2020 году. В президентской партии "Слуга народа" позже заявили, что намерены завершить реформу к весне 2020 года.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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