МИД Франции выразил соболезнования в связи с терактом в Могадишо

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции осудило теракт в столице Сомали Могадишо, а также направило соболезнования близким погибших в результате взрыва. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство распространило в субботу вечером.

"Франция решительно осуждает нападение, которое сегодня привело к гибели множества людей в Могадишо, - говорится в коротком послании в Twitter министерства - Она выражает свои соболезнования семьям погибших и поддерживает сомалийцев на пути борьбы с терроризмом".

Начиненный взрывчаткой грузовик был подорван террористом-смертником, сообщил офицер полиции Ахмед Башир. Подрыв грузовика произошел на юго-западном КПП, который является одним из крупнейших в Могадишо. Террорист направил транспортное средство на офис, где происходит сбор дорожной платы и оформление документов.

Как сообщило агентство Reuters, погибли по меньшей мере 90 человек, еще столько же получили ранения. Министерство иностранных дел Турции подтвердило, что среди погибших есть два турецких гражданина. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв, однако, как подчеркивает британская радиостанция Би-би-си, в Могадишо остается мало сомнений в том, что террористический акт подготовлен структурами радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" была создана на территории Сомали в 2004 году. В феврале 2012 года лидер "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.