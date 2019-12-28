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Кризис в Сирии

Сирийские войска освободили населенный пункт Эль-Хальба

Террористы и воюющие на их стороне формирования оппозиции нарушили очередное соглашение о прекращении огня в Идлибе

ТАСС, 29 декабря. Военнослужащие сирийской армии заняли в субботу населенный пункт Эль-Хальба на юго-востоке провинции Идлиб, который служил форпостом террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Как передало агентство SANA, войска в ходе проведенной операции полностью очистили поселок от террористов.

Ранее в окрестностях города Джарджаназ к востоку от Идлиба правительственные силы отбили опасные атаки бандформирований, которые пытались вернуть под контроль утраченные ими позиции на участке фронта Эт-Тах - Телль-Манас. Войска и ополченцы заставили противника отступить, уничтожив не менее 30 боевиков и два заминированных пикапа.

По информации газеты Al-Akhbar, террористы и воюющие на их стороне формирования сирийской оппозиции нарушили очередное соглашение о прекращении огня в Идлибе, которое было достигнуто в начале недели. Воспользовавшись плохими погодными условиями, они рассчитывали отвоевать занятые правительственными силами рубежи на подступах к городу Маарет-Нааман.

В ходе наступления, начатого 19 декабря, бойцы сирийской армии освободили 46 населенных пунктов на юго-востоке Идлиба и вернули под контроль территорию в 320 кв. км.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

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СирияТурцияКризис в Сирии
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