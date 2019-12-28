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В КНДР состоялся пленум ЦК Трудовой партии Кореи

Его созвали, чтобы "преодолеть многочисленные и суровые испытания и трудности", отмечается в сообщении ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел 28 декабря пленум ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) для обсуждения самых важных вопросов деятельности народной республики, в том числе в сфере государственной обороны. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"ТПК созвала пленум ЦК партии, чтобы преодолеть многочисленные и суровые испытания и трудности и еще больше ускорить развитие революции с открытой антиимпериалистической независимой позицией, с несгибаемой волей, а также, чтобы обсудить важнейшие вопросы, возникающие в строительстве партии и ее деятельности, в строительстве государства и национальной обороны", - подчеркивается в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что по поручению политбюро ЦК ТПК на пленуме председательствовал Ким Чен Ын, в повестку работы партийного форума были включены "важнейшие политические вопросы по достижению новой победы революции в сложившейся ситуации". По информации агентства, лидер КНДР в субботу начал свое выступление с докладом о работе ЦК партии и о положении дел в стране. При этом сообщается, что работа пленума ЦК ТПК не ограничится одним заседанием и будет еще продолжена.

Ранее 21 декабря Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета ТПК сообщил о сложной внутренней и внешней ситуации, сложившейся в народной республике. Как отмечало ЦТАК, Центральный военный комитет партии в ходе встречи принял ряд важных организационно-политических и военных мер. В частности, были произведены кадровые перестановки в силовых ведомствах КНДР и в командовании армейских корпусов, решены вопросы формирования, расширения и реорганизации новых подразделений, а также приняты меры по изменению дислокации некоторых частей.

Теги
КНДРКим Чен Ын
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