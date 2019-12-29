СМИ: кабинет Израиля утвердил назначение Яакова Лицмана министром здравоохранения

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило в воскресенье назначение на пост министра здравоохранения в переходном кабинете лидера ультраортодоксальной партии "Объединенный иудаизм Торы" Яакова Лицмана. Об этом сообщила газета Times of Israel.

Минздрав на протяжении более чем четырех лет возглавлял Биньямин Нетаньяху, совмещая эту должность с премьерской, а Лицман являлся его заместителем, отмечает издание. 12 декабря руководитель правительства проинформировал Высший суд справедливости Израиля, что покинет до 1 января 2020 года четыре поста в кабинете и назначит новых глав министерств здравоохранения; труда, социального обеспечения и социальных служб; сельского хозяйства и развития сельских районов; по делам диаспоры. Этот шаг Нетаньяху - вынужденный и связан с тем, что 21 ноября генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что принял решение предъявить ему обвинения во взяточничестве по одному делу и мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием еще по двум делам.

Постановление Высшего суда справедливости Израиля от 1993 года предусматривает увольнение министров, которым предъявляются обвинения по уголовным делам. Это требование не распространяется на председателя правительства, который формально имеет право оставаться на своей должности до момента признания его виновности судом. Как отмечает государственная радиостанция Kan, Нетаньяху не может сейчас в принципе покинуть премьерский пост, поскольку после первых в этом году парламентских выборов 9 апреля возглавляет переходное правительство, отставка главы которого не предусмотрена законом.

Кнессет (однопалатный парламент) 22-го созыва утвердил 12 декабря закон о самороспуске и проведении 2 марта 2020 года вторых повторных и третьих за 11 месяцев парламентских выборов. Это произошло после того, как Нетаньяху и его главный оппонент - лидер центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц - по итогам выборов 17 сентября не смогли создать правительство за отведенные каждому из них 28 дней. По итогам выборов 9 апреля Нетаньяху также не смог сформировать коалицию, после чего партия премьера "Ликуд" провела в конце мая закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и организации первых в истории страны повторных выборов 17 сентября.

Мандельблит направил 2 декабря спикеру парламента Юлию Эдельштейну обвинительные заключения по трем делам против Нетаньяху. Премьер ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях. 21 ноября он назвал решение генерального прокурора о предъявлении ему обвинений "попыткой переворота" и пообещал управлять Израилем "ответственно и руководствуясь законом".