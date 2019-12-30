США нанесли удар по позициям "Аш-Шабаб" в Сомали

ТАСС, 30 декабря. По меньшей мере четыре боевика ликвидированы в результате авиаудара ВС США по позициям группировки "Аш-Шабаб" в Сомали. Об этом в воскресенье сообщило Африканское командование ВС США (АФРИКОМ).

"Совместно с федеральным правительством Сомали Африканское командование ВС США 29 декабря произвело три авиаудара по двум объектам боевиков "Аш-Шабаб", - говорится в заявлении АФРИКОМ. Уточняется, что в результате двух атак были уничтожены два террориста, еще два боевика ликвидированы третьим ударом. Жертв среди мирного населения не зафиксировано.

Ранее в нынешнем году США уже наносили удары по целям в Сомали с помощью бесплотных летательных аппаратов. Большинство полетов в воздушном пространстве Сомали, согласно южноафриканскому изданию DefenceWeb, совершается беспилотниками США, которые базируются на крупной американской базе в соседнем Джибути.

В 2004 году на территории Сомали была создана радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб". С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. Летом 2011 года "Аш-Шабаб" потерпела стратегическое поражение, когда была вынуждена оставить столицу страны. С тех пор она перешла к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года лидер "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.