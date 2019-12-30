Разведывательный самолет ВВС США совершил очередной полет над Корейским полуостровом

СЕУЛ, 30 декабря. /ТАСС/. Cамолет-разведчик E-8C ВВС США совершил в воскресенье полет в небе над Корейским полуостровом. Об этом в понедельник сообщил отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots на своей странице в Twitter.

По его данным, самолет находился на высоте 31 тыс. футов (9,4 км). Информация о точном месте полета не приводится.

ВВС США участили полеты разведывательной авиации в районе Корейского полуострова с ноября этого года после обострения отношений с КНДР, которая осуществила серию ракетных пусков. В декабре Пхеньян сообщил о проведении двух "важных испытаний" на космодроме Сохэ, не уточняя, что именно испытывалось на полигоне. Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что Пхеньян будет использовать их результаты для сдерживания ядерных угроз США. Зарубежные эксперты на основе анализа спутниковых снимков предположили, что были испытаны новые двигатели для межконтинентальных баллистических ракет или ракет космического назначения.

31 декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации.