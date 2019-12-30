В ЛНР назвали передачу "беркутовцев" Донбассу результатом серьезной работы республик

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Передача Луганской и Донецкой народным республикам (ЛНР и ДНР) в рамках обмена удерживаемыми лицами бывших сотрудников украинского спецподразделения "Беркут" стала результатом сложной и серьезной работы. Об этом в понедельник заявила журналистам представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

В ходе состоявшегося 29 декабря первого за два года масштабного обмена удерживаемыми лицами республики Донбасса передали 76 человек - 51 из ДНР и 25 из ЛНР, Киев вернул 124 человека - 61 в ДНР и 63 в ЛНР.

"Луганску было передано три человека, Донецку - два человека (экс-сотрудников "Беркута" - прим. ТАСС). Это была сложная и серьезная работа, но аргументов у республик для освобождения этих людей было более чем предостаточно", - сказала Кобцева, отметив, что "господин [президент Украины Владимир] Зеленский, встречая вчера в аэропорту освобожденных из плена людей, которых освободили республики Донбасса, в своей речи сам подчеркнул, что при необходимости он бы отдал и "сто беркутовцев" за тех людей, которые находились в республиках".

"Это подтверждает то, что со стороны республик были выставлены правильные требования, весомые аргументы, и украинской стороне пришлось их принять и пойти на компромисс, выработать механизм по взаимодействию, и пять "беркутовцев" по спискам были переданы республикам", - заявила представитель ЛНР.

Бывших сотрудников отряда милиции особого назначения "Беркут" МВД Украины, обвиняемых Киевом в стрельбе на "майдане" в 2014 году, 28 декабря отпустил под личное обязательство Киевский апелляционный суд, заменив меру пресечения с содержания под стражей. Решение суда коснулось Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, находящихся в Лукьяновском СИЗО в Киеве, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтура, которые находились под домашним арестом. Они были освобождены, несмотря на протесты со стороны радикалов.

Во время беспорядков в центре Киева 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля 2014 года стали более 100 человек, сотни получили ранения. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута".

Помощь бразильцу

По словам Кобцевой, ЛНР окажет всю необходимую помощь гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, переданному республике Киевом в рамках обмена пленными.

"Это его второе освобождение. После первого освобождения Украина не выполнила свои обязательства, и Лусварги не успел выехать с территории Украины в Бразилию и подвергся преследованию и вторичному осуждению за свои политические убеждения", - сказала Кобцева.

Она отметила, что в ходе подготовки к обмену пленными "ЛНР настояла, чтобы господин Лусварги был передан на территорию республики, что, собственно говоря, в присутствии бразильского консула сам Лусварги подтвердил".

"Он сейчас находится в республике, его свободе ничего не угрожает, и со стороны властей ЛНР ему будет оказано всяческое содействие", - заявила Кобцева.

Лусварги был задержан украинскими силовиками осенью 2016 года и позднее осужден на 13 лет лишения свободы за участие в боевых действиях в Донбассе. Из-за процессуальных нарушений приговор был отменен, и гражданин Бразилии оказался на свободе. Весной 2018 года он был захвачен группой украинских националистов, которые передали его сотрудникам правоохранительных органов. Лусварги вновь был заключен под стражу и повторно приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет.