Китай после ударов США по Сирии и Ираку призвал к уважению суверенитета двух стран

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Китай призывает все страны уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака и Сирии. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя удары американских ВВС по позициям группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке.

"Мы уверены в том, что всем сторонам следует придерживаться Устава ООН и основных норм международного права. Необходимо уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирака и Сирии", - заявил дипломат. Он также отметил, что Пекин призывает "все стороны воздержаться от эскалации ситуации".

Ранее представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке в ответ на приписываемые ей нападения. По версии представителя оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский гражданский служащий.

Группировка "Катаиб Хезболлах" подчиняется общему командованию шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", которые сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, шиитские ополченцы из Ирака принимали участие в операциях против банд ИГ на сирийской территории в районе Бу-Кемаль.