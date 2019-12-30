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Подготовка к 75-летию Победы
Обновлено 

Алиев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Азербайджана получил приглашение от Владимира Путина

БАКУ, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом он заявил в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".

"В следующем году я планирую провести 9 Мая в Москве. Я получил приглашение [президента России] Владимира Владимировича Путина. Обычно я в Баку с ветеранами отмечаю, но на этот раз буду в Москве точно так же, как и 5 лет назад, когда мы отмечали 70-летие нашей Победы", - сказал Алиев.

В новость были внесены изменения (14:11 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
АзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПодготовка к 75-летию Победы
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