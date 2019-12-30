AFP: во Франции забастовщики на несколько часов заблокировали въезд в порт Бордо

ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Около 60 участников движения "желтых жилетов" и представителей профсоюзов в течение нескольких часов блокировали в понедельник днем въезд на территорию порта французского города Бордо в знак протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на префектуру департамента Жиронда.

По словам представителя синдиката Force ouvriere Паскаля Фавра, манифестанты, разделившись на несколько групп, заняли две развязки у порта, блокируя грузовым автомобилям доступ на территорию терминала. "Акция прошла в знак протеста против пенсионной реформы и снижения покупательской способности", - указал представитель профсоюза. По сообщению префектуры Жиронды, въезды в порт были открыты только после прибытия на место манифестации сотрудников полиции.

Аналогичная акция прошла в понедельник в порту города Байонна на юго-западе Франции. Согласно данным AFP, около 100 манифестантов, среди которых были представители профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", железнодорожники и группа "желтых жилетов", заблокировали дорогу, ведущую в порт. "Манифестация стала частью протестных действий, направленных на то, чтобы показать нашу решимость идти до конца и отстаивать нашу позицию", - сказал представитель профсоюза Дилан Капелетти.

Серия забастовок началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. В манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы. Среди главных причин их недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для двух десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Несмотря на призывы французских властей к забастовщикам сделать паузу на период рождественских каникул, акции протеста в стране продолжаются, хотя и с меньшим размахом. Профсоюзы заявили, что намерены проводить забастовку до того момента, пока правительство Франции не откажется от реформы в существующем виде.