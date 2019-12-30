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Кризис на Украине

Освобожденные сотрудники "Беркута" рассказали о расстреле спецподразделения на "майдане"

По их словам, стрелявшие вели огонь не по тем, кто стоял в строю, а по тем, кто, например, нес рацию и оказывал какую-то другую помощь
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© Евгений Малолетка/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Расстрел сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" во время протестов в центре Киева в 2014 году начался рано утром, при этом стрельбу открыли в сторону правоохранителей. Об этом рассказали бывшие сотрудники "Беркута" Павел Аброськин и Сергей Зинченко в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сам расстрел начался с 05:00. Стрелять начали по правоохранителям. Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего и ранят еще нашего сотрудника", - сказал Зинченко.

"Начали стрелять именно по ним (по сотрудникам "Беркута" - прим. ТАСС) из филармонии. Вели огонь не по тем, кто, например, стоял в строю, а по тем, кто нес рацию, оказывал какую-то другую помощь", - добавил Аброськин.

29 декабря на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. В республики Донбасса были возвращены 124 человека, в том числе пять экс-бойцов спецподразделения "Беркут" - троих передали Луганской народной республике и двоих - ДНР.

"Беркутовцев" в субботу отпустил под личное обязательство Киевский апелляционный суд, заменив меру пресечения с содержания под стражей. Решение суда коснулось Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, находящихся в Лукьяновском СИЗО в Киеве, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтура, которые находились под домашним арестом. Экс-бойцы были освобождены, несмотря на протесты со стороны радикалов.

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля 2014 года стали более 100 человек, сотни получили ранения. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута", которые были на период следствия арестованы.

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