Испания решила выслать трех боливийских дипломатов

МАДРИД, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Испании решило выслать трех дипломатов Боливии в ответ на объявление персонами нон грата нескольких дипломатов королевства. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике испанского кабинета министров.

"В ответ на недоброжелательный жест временного правительства Боливии по объявлению двух испанских дипломатов персонами нон грата Испания решила объявить персонами нон грата трех членов боливийского дипломатического и консульского персонала, аккредитованных в нашей стране", - отмечается в документе. При этом в нем указывается, что королевство хочет "поддерживать тесные отношения дружбы и солидарности со страной и братским народом Боливии при полной поддержке ее демократической воли". "Испания категорически отвергает любые намеки на предполагаемое желание вмешиваться во внутренние политические дела Боливии", - подчеркивается в сообщении для печати.

Исполняющая обязанности боливийского президента Жанин Аньес заявила, что посол Мексики в Ла-Пасе, поверенная в делах королевства в южноамериканской республике и еще несколько испанских дипломатов объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну из-за "нанесения серьезного урона суверенитету и достоинству народа и правительства" Боливии.

27 декабря боливийская полиция не пустила в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе сопровождавших поверенную в делах Испании в южноамериканской стране. По версии правоохранительных органов, люди, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с дипломатом, скрывали лица от стражей порядка.

Инцидент у резиденции произошел на фоне обострения отношений между правительством Мексики и временными властями Боливии. Глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард 26 декабря сообщил, что его страна намерена обратиться в международную судебную инстанцию с жалобой на действия боливийских правоохранительных органов, чьи сотрудники выставили оцепление вокруг посольства республики в Ла-Пасе, на территории которого получили убежище несколько экс-министров Боливии. Временные власти выдали в отношении них ордер на арест по обвинению в подстрекательстве к мятежу и терроризме.