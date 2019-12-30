Минздрав Венесуэлы сообщил о прибытии в страну 1,5 млн доз вакцин от гриппа из России

КАРАКАС, 31 декабря. /ТАСС/. Около 1,5 млн доз вакцины против гриппа российского производства прибыло в Венесуэлу. Об этом в понедельник в эфире государственного телевидения Боливарианской Республики сообщил заместитель министра здравоохранения страны Херардо Брисеньо.

"Последняя в этом году партия, насчитывающая 1,5 млн доз вакцины, прибыла из России в понедельник, - заявил представитель Минздрава. - Мы тесно сотрудничаем с Россией после того, как президент [Венесуэлы Николас Мадуро] достиг договоренностей с российскими партнерами".

В декабре фармацевтическая компания "Герофарм" отгрузила первые 200 тыс. упаковок инсулина.

Соглашение об экспортных поставках компания подписала с венесуэльским предприятием Espromed bio и властями этой страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2019 году.