В США зафиксированы самые низкие темпы прироста населения за столетие

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Американские власти зафиксировали в уходящем году самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие. Об этом говорится в распространенном в понедельник отчете Бюро переписи населения США.

Число жителей страны, по его оценкам, выросло примерно на 1,5 млн человек, или менее чем на половину процента, превысив 328 млн человек. Это самый низкий показатель темпов роста населения в США со времен Первой мировой войны.

Только в восьми штатах страны наблюдался рост уровня рождаемости. При этом в 2019 году в 42 штатах и столичном округе Колумбия родилось людей меньше, чем в 2018 году. Как отмечается в докладе, смертность превышает рождаемость в четырех штатах: Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт и Западная Вирджиния.

"Хотя естественный прирост является крупнейшим фактором увеличения численности населения США, он замедляется в течение последних пяти лет, - отмечают авторы работы. - Естественный прирост - когда рождаемость превышает смертность - в 2019 году впервые за десятилетия опустился ниже 1 млн человек".

Замедлению темпов роста численности населения способствовало также и падение уровня миграции в США. В нынешнем году он сократился до 595 тыс. человек, что стало самым низким показателем в этом десятилетии, при этом четыре года назад он превышал 1 млн человек. Местные комментаторы связывают это с ужесточением президентом США Дональдом Трампом миграционной политики.