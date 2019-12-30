{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция в Тбилиси убрала палаточный городок у здания парламента

Палатки демонтировали с помощью мусороуборочных машин

ТБИЛИСИ, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии убрали в ночь на вторник несколько палаток, разбитых у парадного входа в здание парламента в Тбилиси на проспекте Руставели. Кадры с места происшествия в прямом эфире транслировала грузинская телекомпания "Мтавари архи".

По ее данным, полицейские неожиданно прибыли к парламенту, при помощи мусороуборочных машин стали демонтировать палатки, а затем устанавливать новогоднюю иллюминацию и аттракционы.

Возмущенные оппозиционные политики, а также гражданские активисты стали собираться на стихийный митинг. Сообщается о нескольких задержанных, однако МВД пока этого не подтверждает. На данный момент у парламента остаются оппозиционные политики и гражданские активисты, а также наряды полиции.

Палатки на проспекте Руставели появились на волне митингов в Тбилиси после провала голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной к пропорциональной системе выборов. Очередные выборы в парламент должны пройти в октябре 2020 года.

Теги
Грузия
Реклама на ТАСС
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Также канцлер Германии указала на необходимость защиты климата
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС