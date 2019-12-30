Полиция в Тбилиси убрала палаточный городок у здания парламента

ТБИЛИСИ, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии убрали в ночь на вторник несколько палаток, разбитых у парадного входа в здание парламента в Тбилиси на проспекте Руставели. Кадры с места происшествия в прямом эфире транслировала грузинская телекомпания "Мтавари архи".

По ее данным, полицейские неожиданно прибыли к парламенту, при помощи мусороуборочных машин стали демонтировать палатки, а затем устанавливать новогоднюю иллюминацию и аттракционы.

Возмущенные оппозиционные политики, а также гражданские активисты стали собираться на стихийный митинг. Сообщается о нескольких задержанных, однако МВД пока этого не подтверждает. На данный момент у парламента остаются оппозиционные политики и гражданские активисты, а также наряды полиции.

Палатки на проспекте Руставели появились на волне митингов в Тбилиси после провала голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной к пропорциональной системе выборов. Очередные выборы в парламент должны пройти в октябре 2020 года.