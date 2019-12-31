Бывшие пленные заявили, что украинские силовики поручали пытать их боевикам "Азова"

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины выбивала признательные показания у задержанных жителей Донбасса, поручая проведение пыток боевикам неонацистских вооруженных бандформирований. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей рассказали бывшие пленные, переданные Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена 29 декабря.

"СБУ и радикалы, по моему мнению, одна команда, одна ОПГ [организованная преступная группировка], - отметил участник обмена, житель Мариуполя Виктор Скрипник. - Сотрудники СБУ являются официальными представителями силовых структур, и грязную работу во многом не могут себе позволить. Для этих целей используются радикальные организации, которые работают в интересах государства".

В частности, Скрипник рассказал о деятельности группировки "Азов", сформированной после "майдана" преимущественно из числа ультраправых радикалов. По его словам, боевики "Азова" с готовностью выполняли самые бесчеловечные поручения СБУ, после начала конфликта в Донбассе они привлекались для пыток многих узников новой украинской власти.

"Радикалы - исполнители, а кураторы - те же силовики, сотрудники СБУ. Радикалы - руки силовиков. Служба безопасности ведет дело от имени государства, в случае неправомерных действий тень упадет на страну, и это испортит имидж Киева на политической арене, а радикалы - люди, официально не зарегистрированные в спецслужбах. Такая логика", - сказал освобожденный мариупольчанин Александр Стельникович.

Следователем по делу Скрипника и Стельниковича, по их словам, был некий Фролов, и пытки проводились под его непосредственным контролем. В истязаниях попеременно с боевиками "Азова" участвовали сотрудники контрразведки СБУ. По словам бывших пленников, издевательства длились без остановки полгода, то есть весь период следствия, затем последовали пять лет судебных тяжб, которые ни к чему не привели, так как не было получено ни одного доказательства вины подсудимых.

"Когда нас взяли под крыло ООН и Красный Крест, взялись адвокаты за это дело, люди узнали о нас, и они [радикалы] нас уже не могли просто так убить. Мы начали бороться за правду, обращались в различные инстанции, заявляя о пытках, незаконных методах дознания. Мы этого всего, конечно, доказать не смогли, но само дело начало разваливаться, потому что изначально планировалось, что мы "раскаемся", "сознаемся" и поедем со своими сроками. Но мы нашли силы и начали бороться", - сказал Скрипник.

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка - Майорское". В результате обмена ДНР и ЛНР передали украинской стороне 76 человек и получили 124.