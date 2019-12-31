Итоги 2019 года для Украины: новый президент, "потепление" с Россией и надежды на мир

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Уходящий год стал одним из самых необычных и запоминающихся в истории независимой Украины. И связано это в первую очередь с победой на президентских выборах украинского комедийного актера Владимира Зеленского, сыгравшего за год до избирательной кампании роль главы государства в сериале "Слуга народа".

Противники Зеленского называли его избрание социальным экспериментом, а сторонники делали на него большие ставки как на несистемного политика, способного преобразовать Украину. Усталость украинцев от политики предыдущего президента Петра Порошенко привела к тому, что во втором туре выборов Зеленский победил с беспрецедентно большим отрывом от своего предшественника - его поддержали рекордные 73% избирателей.

При наличии такой поддержки Зеленский объявил в стране досрочные парламентские выборы, которые по значимости и неожиданности результатов не уступили президентским. Две выборные кампании, как свидетельствует социологический опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, и назвали главным событием года 58% украинцев.

По итогам парламентских выборов президентская партия "Слуга народа", сформированная в кратчайшие сроки, получила большинство голосов. Впервые в истории украинской независимости победившей партии не понадобилась коалиция, а Зеленский, казалось, получил полный карт-бланш для реализации собственной политики.

Главными предвыборными обещаниями Зеленского были "мир любой ценой", борьба с коррупцией и отказ от радикальной националистической повестки. Именно такие призывы в наибольшей степени отвечали запросу большинства населения и способствовали объединению общества, сознательно разъединяемого властью последние пять лет. Однако, несмотря на большие ожидания электората, реальной смены политического курса не произошло. Радикальный национализм уступил место более сдержанной и умиротворяющей риторике, но конкретных шагов по реализации предвыборных обещаний сделано пока немного.

Как отметил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с корреспондентом ТАСС, новая власть во многом продолжила политику прежней, действуя по инерции. В первую очередь это связано с тем, что представители бывшей власти все еще имеют серьезный вес на политической арене, а многие из них и вовсе вошли в новый парламент и правительство. Кроме того, не исчез и фактор давления Запада и США в принятии всех ключевых решений в стране. "Суверенитет Зеленского, - полагает аналитик, - ограничен как внутренними политическими противоречиями, так и внешними инструментами - через влияние кредиторов МВФ, а также со стороны США".

Ни мира, ни войны

Бортник уверен, что на начальном этапе своего президентства Зеленский мог реализовать практически любую мирную инициативу. "Тогда поддержка была настолько высока, что можно было провести любое решение, достичь компромисса по Донбассу. Теперь, когда поддержка начинает проседать, все меньше шансов на реальное решение конфликта в 2020 году", - считает он.

Тем не менее в первые же месяцы на посту главы государства Зеленский сделал целый ряд шагов по разморозке конфликта в Донбассе, выполнению минских соглашений, возобновлению работы нормандского формата - задач, не решавшихся годами. Однако на пути мирного урегулирования он столкнулся с серьезным политическим противодействием, причем не только со стороны оппонентов, но и внутри своей партии, а также с массовым саботажем радикалов.

С самого начала подготовки Зеленского к нормандскому саммиту радикалы начали кампанию "Нет капитуляции!" Они блокировали разведение войск, проводили акции по всей стране, а в день парижского саммита несколько тысяч националистов собрались у офиса президента, предъявив Зеленскому перечень "красных линий" и грозя новым майданом.

В итоге подлинного прорыва встреча в Париже не принесла. Стороны договорились осуществить обмен удерживаемыми лицами между Украиной и непризнанными республиками Донбасса до конца года, добиться в те же сроки полного прекращения огня, до марта 2020 года осуществить разведение сил еще в трех пунктах на линии соприкосновения, а в апреле провести новый саммит "нормандской четверки". По сути, как отметили политологи, значение встречи было в том, что стороны "договорились договариваться".

Вместе с тем перспективы дальнейшего урегулирования пока не ясны. Принципиальные разногласия Москвы и Киева по ключевым вопросам - прежде всего по вопросу последовательности выполнения минских соглашений - сохраняются. Украина не оставляет идею пересмотреть этот документ. Россия же настаивает на полном и безоговорочном выполнении подписанных договоренностей.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции подчеркнул, что "нет ничего, кроме минских соглашений", ключом к которым должно стать закрепление в конституции Украины закона об особом статусе Донбасса. Он дал ясно понять, что в случае невыполнения Украиной этого пункта, а также без решения вопроса с амнистией и принятия закона о выборах на неподконтрольных территориях Донбасса новая встреча в нормандском формате может не состояться.

При этом, по мнению украинского политолога, директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, самому Зеленскому "и хочется и колется" идти по пути достижения мира. "Колется, потому что многие против, даже внутри его партии. Кроме того, часть американского истеблишмента, которую устраивает положение "ни мира, ни войны" и давление на Россию через Украину, подталкивает Киев не соглашаться на выполнение договоренностей или предлагать такие вещи: сначала контроль на границе, а потом выборы, введение миротворцев, на которые не согласится Донбасс, а Москва его в этом поддержит", - пояснил он в беседе с ТАСС.

Схожее мнение высказал и Руслан Бортник, признавая, что президент хочет мира, но не может его достичь "из-за противодействия внутренних игроков и доминирования правых на улицах". "Ему могут устроить серьезные политические кризисы при любой попытке достичь компромисса и реализовать Минские соглашения, - пояснил он. - Поэтому его команда и придумывает разные формулы: дописать минские соглашения, трансформировать их, выйти за рамки".

В итоге, считают эксперты, Зеленскому в 2020 году ничего не останется, как продолжить политику замораживания: ни войны, ни мира. В вопросе мирного урегулирования в будущем году могут быть лишь какие-то символические шаги: демилитаризация в Донбассе, отсутствие активных военных действий, обстрелов, некоторая стабилизация ситуации. "А вот рассчитывать на радикальное решение по Донбассу в 2020 году не стоит", - полагает Бортник.

С Россией конфликтовать или дружить?

Украина в силу географического положения с момента независимости всегда находилась "между двух огней": Россией и Западом. При этом, если, например, президенту Леониду Кучме удавалось в свое время руководствоваться тактикой "многовекторности", которая не предусматривала однозначного выбора интеграционных устремлений страны и создавала видимость нормальных отношений и с восточными, и с западными партнерами, то сейчас Украине, пережившей два "майдана" и находящейся в состоянии гражданской войны, балансировать гораздо труднее. И Зеленский вслед за Порошенко продолжает делать ставку на сотрудничество с Западом, а, по сути, на пребывание в зависимости от его лидеров.

В отношениях с Россией новая команда выбрала более прагматичный курс, который многие сочли креном в сторону заметного "потепления". Зеленский начал прямой диалог с российским президентом, который уже дал свои положительные результаты.

Итогом первых телефонных разговоров двух лидеров стал состоявшийся 7 сентября обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Благодаря "разморозке диалога" 29 декабря Украина и республики Донбасса провели первое за два года масштабное освобождение пленных, когда домой смогли вернуться 200 человек.

В результате личной встречи Зеленского и Путина во время саммита "нормандской четверки" появился шанс развязать узел газовых противоречий. В итоге, уже в ночь на 31 декабря, "Нафтогаз" и "Газпром" смогли договориться о продолжении транзита на условиях, устраивающих, по словам премьера РФ Дмитрия Медведева, все стороны. Новый транзитный контракт сроком на пять лет, отзыв судебных исков и урегулирование всех взаимных претензий стали, по оценке экспертов, победой здравого смысла и стратегического расчета, выигрышем и для Москвы, и для Киева.

Все эти шаги свидетельствует о том, что пик обострения в отношениях двух стран пройден, полагают политологи. "Взаимоотношения вступили в фазу прагматизации. Новый президент и новая команда решили выстраивать отношения, дополнительно их не отягощая политическими раздражителями, сосредоточившись на достижении договоренностей, которые позволят странам реализовывать свои социально-экономические интересы", - считает Бортник. При этом с учетом того, что Украина сохраняет курс на евроинтеграцию, а сам Зеленский - не русофил, а человек с западным мировоззрением, "не стоит ожидать разрядки или перезагрузки отношений", добавил он.

В действительности остается еще очень много отголосков агрессивной антироссийской политики Порошенко. Уже при Зеленском Киев обязал граждан с 1 марта 2020 года использовать при поездках в Россию исключительно загранпаспорт, что предсказуемо осложнит украинцам посещение РФ. Сохраняется запрет на прямое авиасообщение между странами. Российские журналисты по-прежнему не могут въехать на Украину для освещения событий. Несмотря на критику Венецианской комиссии, продолжает действовать закон о госязыке, серьезно ущемляющий права русскоязычных жителей Украины. Иными словами, некоторое "потепление" в отношениях с РФ произошло, но до "оттепели" еще очень и очень далеко.