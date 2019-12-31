Асад назвал цель военной операции в Идлибе

ТАСС, 31 декабря. Уничтожение террористических группировок остается приоритетом для сирийского государства. Об этом заявил во вторник президент Сирии Башар Асад на встрече со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

"Военные действия против террористов продолжаются, и целью битвы, которую ведет сирийская армия в Идлибе, является ликвидация очага терроризма", - сказал Асад, чьи слова приводит агентство SANA. Как отметил президент Сирии, от сосредоточенных в этом регионе бандформирований исходит угроза безопасности для сирийских граждан.

Правительственные силы в ходе наступления, начавшегося 19 декабря, освободили 46 населенных пунктов в южной части Идлиба. Согласно заявлению командования ВС республики, от террористов очищено свыше 320 кв. км.

Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и ее союзники контролируют сейчас большую часть этой северо-западной провинции Сирии. По данным газеты Al Akhbar, поддержку "Джебхат ан-Нусре" оказывают протурецкие формирования вооруженной оппозиции, которые перебросили в Идлиб подкрепления из Африна и Джараблуса.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.