Макрон в новогоднем поздравлении заверил, что осуществит реформу пенсионной системы

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Реформа пенсионной системы во Франции будет осуществлена в полном объеме. В этом президент Франции Эмманюэль Макрон заверил французов в своем новогоднем обращении. Выступление лидера страны транслировал BFM и другие французские центральные телеканалы.

"Нам предстоит большая работа в стране. Реформа пенсионной системы будет доведена до конца. Она обеспечит равные права всем трудящимся, достойный уровень пенсий", - заявил французский лидер. Он напомнил, что в настоящее время "женщины получают пенсии меньшие, чем мужчины", и на недостаточном уровне находятся пенсионные выплаты у фермеров. "Необходимо обеспечить равновесие системы, сделать так, чтобы пенсиями были обеспечены будущие поколения", - сказал Макрон.

"При проведении реформы будут учтены физически тяжелые профессии", что позволит обеспечить их представителям ранний выход на пенсию, заверил также президент. Он особо отметил, что дал указание правительству "найти компромиссное решение по пенсионной реформе". В то же время он уточнил, имея в виду проходящие протесты и политическую борьбу, что будут приняты "меры против тех, кто подрывает национальное единство".

Новогоднее выступление Макрона прозвучало в 27-й день массовых забастовок и акций протеста против намеченной властями пенсионной реформы. Эта обширная серия забастовок началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. В манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы.

Среди главных причин их недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для 20 категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Несмотря на призывы французских властей к забастовщикам сделать паузу на период рождественских каникул, акции протеста в стране продолжаются, хотя и с меньшим размахом. Профсоюзы заявили, что намерены проводить забастовку до того момента, пока правительство Франции не откажется от реформы в существующем виде.