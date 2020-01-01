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Лукашенко пообещал белорусам в год президентских выборов яркую политическую жизнь

Президент Белоруссии отметил, что последние 20 лет стали активным созидательным периодом "построения независимого, суверенного государства"

МИНСК, 1 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе новогоднего обращения в ночь на среду, что в наступившем году в ходе президентских выборов белорусам предстоит определить будущее суверенной Белоруссии.

"Недавно проведенные парламентские выборы сменит президентская кампания, которая станет еще более насыщенной и яркой в политической жизни страны. Вместе нам предстоит определить свою судьбу и будущее нашей суверенной Беларуси", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко сказал, что последние 20 лет стали активным созидательным периодом "построения независимого, суверенного государства". "Мы это сделали впервые в истории", - подчеркнул президент. При этом он напомнил, что "в истории белорусского народа... не раз приходилось бороться за право "людьми зваться". И 2020-й не будет исключением". "Это будет год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений. Все, как в обычной жизни. Но как по-другому? Ведь право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается", - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии акцентировал внимание на том, что в уходящем году позиции Минска "серьезно укрепились и на международной арене". "А завтра Беларусь возьмет на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах [в ЕАЭС и ОДКБ]", - сказал Лукашенко. "Будущий год станет для всех нас временем дальнейшего становления и укрепления белорусской нации, сохранения основных черт идентичности и характера белорусов, - отметил президент страны. - Того, что отличает нас от других, гостеприимства, миролюбия, доброжелательности, отзывчивости".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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