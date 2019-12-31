Трамп пригрозил Ирану последствиями, если что-либо случится с посольством США в Ираке

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран заплатит "очень большую цену", если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке. Соответствующую запись глава Белого дома разместил во вторник в Twitter.

"Иран понесет всю ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов, они заплатят очень большую цену! - отметил Трамп. - Это не предупреждение, это угроза. Счастливого Нового года!"

По словам главы американской администрации, диппредставительство находится в безопасности уже несколько часов. "Многие наши великие бойцы с самой смертоносной техникой были немедленно переброшены [в Ирак], - говорится в записи. - Спасибо президенту и [и.о.] премьер-министра Ирака за быстрый ответ на наш запрос [о размещении дополнительных сил]".