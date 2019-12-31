Помпео: США надеются, что власти КНДР выберут путь мира, а не войны

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Вашингтон в свете заявлений КНДР о готовности представить новое стратегическое вооружение рассчитывает, что Пхеньян не станет предпринимать шаги, которые могут привести к конфликту. Об этом сообщил в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

Он выразил надежду на то, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын "изберет иной путь". "Мы надеемся, что он сделает верный выбор, что он выберет мир и процветание, а не конфликт и войну", - добавил Помпео.

Как сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын в ходе четвертого дня пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.

Ранее заместитель главы МИД КНДР Ли Тэ Сон заявил о наличии у Пхеньяна некоего "рождественского подарка" для США. Некоторые американские СМИ, в том числе телекомпания CNN, предположили, что речь идет о новых ракетных испытаниях в конце декабря.